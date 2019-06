Gelson Dala pode trocar de equipa

O internacional angolano Gelson Dala, jogador do Sporting Clube de Portugal, admitiu sábado, em Suez, Egipto, a possibilidade de vir a representar um outro clube luso ou de um outro país europeu.

Ao serviço da selecção nacional, que participa na 32ª edição do Campeonato Africano das Nações (CAN2019) em futebol, que decorre no Egipto, o atacante referiu à Angop, existirem algumas propostas ainda não analisadas, que poderão brevemente definir o seu futuro.

O jogador do Sporting Clube de Portugal, emprestado na temporada passada ao Rio Ave, do mesmo país, sem muitos detalhes, disse apenas que o seu futuro ainda é incerto.

Formado nas escolas do 1º de Agosto, Gelson Dala manifestou o desejo de estar numa equipa em que possa jogar e divertir-se.

Os Palancas Negras, integrados no grupo E do CAN, obtiveram dois empates, diante da Tunísia (1-1) e Mauritânia (0-0), e realizam o último jogo desta primeira fase terça-feira, diante do Mali.