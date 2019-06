Fundação Lwini oferece próteses especiais a crianças

Três crianças beneficiaram de forma gratuita, sábado, em Luanda, de próteses especiais em impressão 3D para os membros superiores, numa iniciativa da Fundação Lwini em parceria com os centros reabilitação física do Huambo e da capital do país, assim como do engenheiro mecatrónico brasileiro Thiago Jucá.

As próteses foram colocadas nas crianças de forma simbólica durante a 8ª edição da gala de celebração do 21º aniversário da Fundação Lwini, realizada sob o lema “Momento Solidário”, sendo que as beneficiadas são oriundas de Luanda (1) e Huambo (2).

Falando à imprensa, a presidente da Fundação Lwini, Ana Paula dos Santos, disse que o dinheiro a ser arrecadado desta gala filantrópica servirá para compra de mais próteses para outros menores e para aplicar em projectos solidários durante o ciclo 2019-2021.

Está iniciativa, explicou, faz parte do projecto denominado “Passo Seguro” que, desde a edição de 2012, tem como uma das principais finalidades a aquisição e atribuição de próteses endoesqueléticas para amputados transtibiais.

Ressaltou que nesta missão, a Fundação Lwini tem contado com o apoio dos centros de reabilitação física do país.

Em declarações à Angop, o criador das próteses doadas na gala, o brasileiro Thiago Jucá, fez saber que para o fabrico deste equipamento usou tecnologia barata e não levou muito tempo a produzir tal equipamento.

Detalhou que o tempo para produção das próteses em impressão 3D é no máximo de três dias e trabalha com plásticos ABS, que é derivado do petróleo, e PLA, um produto biodegradável.

Deu a saber que as próteses em impressão 3D são equipamentos que permitem o portador de deficiência física ganhar mobilidade nas mãos, pegar objectos e realizar outros movimentos.

Contou que começou a fabricar esse material no seu país, em 2016, e actualmente trabalha em parceira com a Fundação Lwini, com que vai procurar criar um laboratório em Angola, para aumentar a produção, no sentido de ajudar mais pessoas.

Segundo o engenheiro, o custo estimado de uma prótese em impressão 3D é de cerca de mil quinhentos dólares norte americanos.