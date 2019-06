Costuma usar o WhatsApp? A partir de Julho isso pode já não ser possível

A partir do dia 1 de Julho, aparelhos como o iPhone 4 ou o Samsung Galaxy S vão deixar de suportar a aplicação WhatsApp. Mas a lista é bem maior.

À semelhança do que acontece com outras aplicações, diz a TSF, o serviço de mensagens mais popular do mundo vai deixar de ser compatível com determinados modelos de telemóvel. Isto acontece porque com o passar do tempo, as aplicações deixam de fazer actualizações para certos sistemas operativos considerados “ultrapassados”.

Caso o seu telemóvel esteja incluído, pode tentar actualizá-lo para obter uma extensão. No entanto, o seu aparelho pode não suportar novas actualizações de software, pelo que só lhe resta comprar um novo ou escolher outra aplicação de conversas semelhante ao WhatsApp.

Se não sabe qual o sistema operativo do seu aparelho pode consultar essa informação no seu telemóvel, basta aceder ao menu “Configurações” ou “Definições”.

Quais os telemóveis que vão deixar de suportar o WhatsApp?

Os aparelhos com sistema operativo Android que tiverem a versão Android 2.3.7 ou uma anterior vão ser afectados.

Nos iPhone, aqueles que têm um sistema iOS7 ou um anterior, a aplicação vai deixar de estar disponível. No modelo Nokia S40 e nos telemóveis com sistemas operativos Windows 8.0 e Blackberry 10, o WhatsApp também vai deixar de funcionar.