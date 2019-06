Chivukuvuku reafirma compromisso de servir os angolanos

O antigo presidente da CASA-CE, Abel Chivukuvuku, reafirmou neste sábado, no Lubango, o seu compromisso em continuar a servir o povo angolano, o que só é possível criando uma nova força politica.

A político reafirmou este compromisso durante a conferência regional Sul que teve como objectivo a recolha de opiniões, ideias e contribuição dos seus apoiantes, como políticos independentes, para a criação de uma nova força política, pois aventa-se a possibilidade da mesma participar nas autarquias locais que Angola vai experimentar em 2020.

Na ocasião, disse que este é um compromisso que estabeleceu na primeira reunião dos independentes, que deliberou o principio da realização de encontros regionais, e ao longo desses meses constatou-se que a iniciativa ultrapassa os limites dos independentes, daí a “obrigação de honrá-lo”.

Detalhou que, quando surge uma nova força política, as pessoas juntam-se para decidirem sobre o estatuto, bandeira, sigla, entre outros elementos, e anunciam ao país, pois querem uma formação que se baseie na criatividade, inovação e que faça diferente.

“Estamos a consultar os angolanos, apresentando as motivações para a criação de mais partidos políticos e ouvir conselhos e sugestões para que o que surgir não seja apenas para um grupo de dez, 20 ou 30 pessoas, mas para todos que estão determinados em lutar para uma Angola melhor”, frisou.

Destacou não ter sido por acaso a escolha da província da Huíla, pois foi pela importância que a mesma tem no mosaico nacional, ganhando nos últimos anos a prorrogativa do ponto de vista demográfico de ser a segunda maior província do ponto de vista populacional.