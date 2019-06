CAN2019: Última jornada começa hoje com grupo A e B em acção

CAN2019: VITÓRIA DO EGIPTO SOBRE A SELECÇÃO DO ZIMBABWE (FOTO: GAVIN BARKER / BACKPAGEPIX)

Zimbabwé-RD Congo, Uganda-Egipto (Grupo A), Burundi-Guiné Conacri e Madagáscar-Nigéria (Grupo B) são os jogos agendados para hoje para a última jornada da primeira fase do Campeonato Africano das Nações em futebol, que decorre no Egipto.

Segundo avança Angop, a primeira série a entrar em cena é a B, com os desafios a disputarem-se em simultâneo, às 17 horas. Burundeses e guineenses defrontam-se no estádio Al Salam, Cairo, enquanto malgaxes e nigerianos jogam no estádio da Alexandria.

Os nigerianos, já apurados para os oitavos-de-final, lideram com seis pontos, seguidos pelo Madagáscar (04 pts), Guiné Conacri (01) e Burundi (00).

Já os encontros do grupo A começam às 20 horas. Zimbabwanos e congoleses jogam no estádio 30 de Junho, no Cairo, e ugandeses e egípcios medem forças no estádio internacional do Cairo.

Os anfitriões lideram com seis pontos, em segundo vem o Uganda, com quatro. Zimbabwé, com um, e RDC, sem pontuar, estão nos lugares mais a baixo.