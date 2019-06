Basquetebol: Interclube revalida nacional feminino

Com 30 pontos da base Italee Lucas, o Interclube revalidou, sábado, o título do Campeonato Nacional de Basquetebol sénior feminino, ao vencer o arqui-rival, 1º de Agosto, por 95-72, no quarto jogo da final disputada no pavilhão Vitorino Cunha, a melhor de cinco partidas.

Depois do desaire registado na sexta-feira, por 73-74, escreve Angop, a incerteza da possível reconquista manteve até ao primeiro quarto desta partida, as polícias tentavam controlar o marcador, mas a anfitriã fazia jogadas rápidas e conseguiu vantagem no final dos 10 minutos, por 23-22.

Era visível o equilíbrio entre ambas, mas a turma do Rio Seco via-se ansiosa e acabava por errar sucessivas vezes, em contrapartida a opositora tirava proveito com a sua extremo Rosimira Daniel a destacar-se com triplos seguidos que ditaram a vitoria das Bombeiras ao Intervalo, por 48-40.

No terceiro período, as pupilas de Apolinário Paquete entraram a dominar o duelo, demonstrando mais frieza na finalização, as rubro-negras procuravam inverter a marcha no marcador, mas o adversário esticou par 19 a vantagem (73-54).

No último período, tudo ficou complicado paras as “agostinas”, a sua norte-americana Adoora Elou (22) tentava puxar pelo grupo, mas já não foram a tempo de evitar a perda do título, ao averbarem o terceiro desaire (95-72) nesta fase.

O Interclube já havia vencido o primeiro duelo, por 89-72, o segundo, por 76-60 e perdeu no terceiro, por 73-74, tendo somado o seu 13º título.

Com arbitragem de Cláudio Anderson, coadjuvado por António Samuel e Fernando Seco, as equipas alinharam da seguinte forma:

1º de Agosto: Fineza Eusébio (04), Rosa Gala (13), Juda Quindanda (07), Avelina Peso (09), Luisa Tomas (02), Elizabeth Mateus (00), Adoora Elou (22), Cristina Matiquite (00), Nguendula Filipe ( 03), Adut Bulgak (12).

Treinador: Jaime Covilhã

Interclube: Italee Lucas (30), Rosimira Daniel (14), Robyns Parks (23), Felizarda Jorge (00), Nadir Manuel (01), Jéssica Malagi (01), Regina Pequeno (00), Pauline Akonga (21), e Eduarda Gabriel (05).

Treinador: Apolinário Paquete

Eis a classificação final:

Interclube

1º de Agosto

Desportivo do Maculusso

Inter de Benguela (equipa fair Play).