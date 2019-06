Xi e Trump concordam em retomar as negociações comerciais

Os presidentes da China e Estados Unidos, Xi Jinping e Donald Trump, concordaram neste sábado em retomar as negociações comerciais entre os dois países, com Washington renunciando a impor mais taxas aos produtos chineses, informou a agência oficial chinesa.

Os dois países retomarão as negociações – interrompidas em Maio – “sobre a base da igualdade e do respeito mútuo”, destacou a agência Xinhua sobre o encontro realizado à margem da Cúpula do G20 em Osaka.

De acordo com a France Press, Xi iniciou a reunião comentando que estavam sentados não longe do local onde há 48 anos atletas chineses e americanos se enfrentaram no ténis de mesa, abrindo a porta para a “diplomacia do ping-pong” entre as duas potências.

“China e Estados Unidos podem ganhar ambos mediante a cooperação e perder ambos com a luta”, disse Xi a Trump, segundo a Xinhua.

Trump já havia qualificado a sua reunião com Xi Jinping de “excelente”, garantindo que as negociações bilaterais estavam “bem encaminhadas”.

Antes da reunião, Xi disse que, apesar das grandes mudanças que ocorreram na situação internacional e nas relações entre Pequim e Washington, durante os últimos 40 anos há “um fator básico que permanece inalterado: a China e os Estados Unidos beneficiam da cooperação e perdem no confronto”.

“A cooperação e o diálogo são melhores do que atritos e confrontos”, disse Xi a Trump.