PR reafirma interligação do sistema eléctrico Norte/Centro/Sul

O Presidente da República, João Lourenço, reafirmou, nesta sexta-feira, em Luanda, a implementação do projecto de interligação do sistema eléctrico Norte/Centro/Sul do país a partir da barragem de Laúca (Malanje).

Em entrevista à Televisão Pública de Angola (TPA) e ao Novo Jornal, citado pela Angop, o Chefe do Executivo afirmou que a intenção é dar respostas às necessidades das províncias da Huíla e do Namibe.

A interligação vai ser assegurada por via da construção de uma linha entre o Gove (Huambo) e a Matala, uma vez que este município huilano e a capital, Lubango, já têm uma ligação, bem como do Lubango à cidade de Moçâmedes (Namibe), podendo transportar para as ambas as localidades mais de 150 megawatts, trabalho que poderá ser feito em um ano.

O Executivo considera ser um projecto “fundamental” para redução dos elevados custos com combustíveis que registam anualmente a nível do Lubango e do Namibe, pois são cidades suportadas por fontes térmicas essencialmente e a população cresce diariamente, assim como aumentam as infra-estruturas, que necessitam deste serviço.

A energia para as cidades do Lubango e de Moçâmedes é gerada actualmente pela barragem da Matala, central térmica do Lubango e a sua congénere do Sacomar (Namibe).

O consumo de combustível nas duas cidades anda à volta de mais de 500 mil litros dia, com valores a rondar os mais de mil milhões de kwanzas/mês.