Onze inicial de Angola e da Mauritânia

Geraldo (Rio Ave de Portugal) e Show (1º de Agosto) são as novidades do onze inicial da selecção nacional de futebol para o jogo desta tarde com a Mauritânia, referente à segunda jornada do grupo E do CAN2019, que decorre no Egipto.

Relativamente ao confronto da ronda inaugural contra a Tunísia (1-1) saíram Wilson Eduardo e Stélvio, tal como havia previsto a Angop na véspera.

Onze inicial de Angola: Toni Cabaça, Bruno Gaspar, Paizo, Dani Massunguna, Bastos, Herenilson, Show, Fredy, Djalma Campos, Mateus Galiano e Gelson Dala.

Onze inicial da Mauritânia: Diallo, Diaaw, Aly-abeid, Ba, Camara, Diakite, Adama Ba, Bessam, Dellahi, Ndiaye e ElHacen.

O desafio começa às 15h30, no estádio nacional de Suez, com previsão da temperatura a rondar os 38 graus.

O confronto será ajuizado pelo egípcio Ibrahim El Din, auxiliado pelos seus compatriotas Tahssen Bedyer e Ahmed Ibrahim.