Fórum Internacional leva presidente da AN à Rússia

O presidente da Assembleia Nacional, Fernando da Piedade Dias dos Santos, seguiu, na manhã deste sábado, para a Federação Russa, para participar no II Fórum Internacional “Desenvolvimento do Parlamento”, nos dias um e dois de Julho.

Segundo apurou a Angop, no Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro, no dia três, o líder do parlamento angolano, que foi despedido pela primeira vice-presidente da AN, Carlota Dias, vai participar, igualmente na cidade de Moscovo, na Conferência Parlamentar “Rússia-África”.

A presença de Fernando da Piedade Dias dos Santos nos dois eventos resulta de um convite formulado pelo Embaixador deste país europeu acreditado em Angola, Vladimir Tararov, durante um encontro com este parlamentar angolano, em Abril do presente ano.

Angola e a Rússia têm relações privilegiadas desde 8 de Outubro de 1976, data em que foi assinado, em Moscovo, na altura capital da antiga URSS (União das Repúblicas Socialistas Soviéticas), o Tratado de Amizade e Cooperação, como o ponto mais alto das mesmas.

Desta data ao presente momento, as relações bilaterais intensificaram-se nos sectores da Energia, Geologia e Minas, Ensino Superior, Formação de Quadros, Defesa, Interior, Telecomunicações e Tecnologias de Informação, Pescas, Transportes, Finanças e Banca.

No domínio parlamentar, a Assembleia Nacional assinou, em 2016, um acordo de cooperação com a sua congénere da Rússia.

E para o reforço das relações entre Luanda e Moscovo, em Março deste ano, o presidente João Lourenço efectuou uma visita de Estado à Federação Russa, tornando-se no terceiro estadista angolano a deslocar-se àquele país, depois de Agostinho Neto (1979) e de José Eduardo dos Santos (1979 e 2006).