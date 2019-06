Basquetebol: 1º de Agosto vence e adia festa do Interclube

O 1º de Agosto derrotou esta noite o Interclube por 74-73, no pavilhão Victorino Cunha, no terceiro jogo do “play-off” a melhor de cinco, do campeonato nacional sénior feminino de basquetebol, adiando a festa das “policias” que já levam duas vitórias.

Nas duas primeiras partidas, descreve Angop, no pavilhão 28 de Fevereiro, as campeãs em título venceram por 89-72 e 76-60.

Ambas voltam a jogar sábado, às 18 horas, e em caso de vitória das “militares” será disputada uma finalíssima segunda-feira.

Antes, o Desportivo do Maculusso garantiu o terceiro lugar, após vencer o Interclube de Benguela, por 66-48.