Banco Atlântico anuncia fundos disponíveis para emprestar

O Banco Millennium Atlântico (BMA) tem disponíveis duas linhas de crédito para financiar projectos empresariais que perfazem 80 milhões de dólares, anunciou quinta-feira a administradora executiva do banco, Odyle Cardoso, num encontro com empresários do município de Viana, escreve o JA.

A gestora disse tratar-se de uma linha do alemão Commerce Bank avaliada em 30 milhões de euros e outra de 50 milhões de dólares da Corporação Financeira Internacional (IFC, sigla inglesa), que é a maior filiada do Grupo Banco Mundial de financiamento ao sector privado nos países em desenvolvimento.

Odyle Cardoso disse à imprensa, no final do encontro, que essas linhas de crédito permitem às pequenas e médias empresas com projectos maior capacidade para se posicionarem no mercado da produção nacional e na diversificação da economia.

“As linhas estão disponíveis e já permitiram o financiamento de um projecto de reciclagem de plástico, o que revela a capacidade do banco não só de estar alinhado com as políticas do Executivo, que é contribuir para os projectos inseridos na cadeia do Programa de Apoio ao Crédito (PAC), mas assegurando, também, que temos todos os mecanismos para continuarmos a fomentar o crescimento da economia nacional”, indicou Odyle Cardoso.

Referiundo que na vertente de clientes, o banco “está muito bem posicionado”, a administradora destacou o acordo rubricado com o Banco de Desenvolvimento de Angola (BDA), no quadro do PAC, em que subscreveu uma linha de 15 mil milhões de kwanzas, além das linhas internacionais de suporte ao financiamento das pequenas e médias empresas angolanas, um trabalho iniciado há cerca de dois anos.

A administradora executiva do BMA explicou que o encontro com os operadores económicos de Viana insere-se numa estratégia, iniciada há cerca de dois anos em Cabinda, denominada “Comissão Executiva fora de portas”, que permite à instituição um contacto mais directo com os clientes.

“Viana é um município relevante, com uma diversidade económica interessante e clientes que nos desafiam o suficiente para irmos junto deles e colher perspectivas de aperfeiçoamento do nosso contacto comercial”, sublinhou.

Apoio ao Crédito

No encontro com os empresários de Viana, o técnico do Ministério da Economia e Planeamento (MEP) Laércio Cândido recordou que o PAC é o principal instrumento financeiro do Programa de Apoio à Produção Nacional, Diversificação das Exportações e Substituição de Importações (Prodesi), criado pelo Executivo para incentivar a produção de 54 bens, sobretudo os da cesta básica.

Ao PAC podem aderir micro empresas, cooperativas de empresários, cooperativas agrícolas e outras, possuindo duas modalidades: uma de subsidiação, para apoio ao financiamento às micro empresas com necessidades específicas de recursos e outra de crédito comercial, rubricada recentemente entre o MEP e oito bancos comerciais.

Segundo o memorando, os bancos comerciais vão disponibilizar até ao final do ano 141 mil milhões de kwanzas, com o BAI, BFA e BIC a concederem 30 mil milhões em crédito cada, o Standard Bank 29 mil milhões, BMA 15 mil milhões, o BNI seis mil milhões, igual valor para Banco Comercial do Huambo, ficando o BCI com quatro mil milhões de kwanzas.

“Os empresários interessados na fileira dos 54 produtos devem preparar os seus projectos, estudos de viabilidade, cumprir com as condições legalmente estabelecidas, como a utilização de mais de oitenta por cento de matéria local, igual percentagem para a mão-de-obra local”, sublinhou Laércio Cândido.