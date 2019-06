Wi-Fi de sinal aberto: A perfeita parceria entre usuários e negócios

Os Smartphones estão hoje ao alcance de todo o mundo, basta um simples toque e entramos em conexão global. A ‘Era Digital’ é considerada a 4ª Revolução Industrial. Para participarmos e sermos actores vivos desta evolução necessitamos de estar online.

A questão, sempre principal, é financeira, terão os utilizadores recursos para estarem conectados?

Os serviços de internet em Angola têm, por enquanto, custos elevados para o consumidor final, contudo, existem pontos em Luanda onde o acesso é totalmente grátis.

Estes pontos são facilmente detectáveis e estão ao dispor nos seguintes locais: Aeroporto 4 de Fevereiro na zona de partidas e chegadas, Belas Shopping, Samba Blue, Xyami Nova Vida e em mais de 50 agências do Banco BAI, espalhadas pelo território nacional.

O Banco BAI é no nosso mercado a empresa que investe em mais larga escala na Era Digital. Conta neste momento com mais de meia centena de pontos de acesso em território nacional. Contudo, outras empresas há que seguem o mesmo caminho como, a Refriango, Standard Bank Angola, Espaços e que potenciam o acesso gratuito à Internet nos seus locais e eventos.

A WiConnect, empresa nacional detentora do know-how em Hotspots ou pontos de acesso, que utilizam a tecnologia Wi-Fi, possui larga experiência na instalação e disponibilização destes domínios, Wi-Fi Marketing, Internet e qualquer empresa pode juntar-se a esta solução tecnológica.

As soluções da WiConnect permitem aos bancos, seguradoras e empresas de retalho obterem, em tempo real, o nível de satisfação dos clientes traduzido no feedback, ao momento, informação de extrema importância tendo em conta os níveis de competitividade do mercado Angolano e das exigências dos clientes que cada vez mais optam por soluções customizadas. A WiConnect disponibiliza acesso mais rápido à informação e reações céleres no desenvolvimento de soluções inovadoras de forma a dar vantagem às empresas relativamente à concorrência.

(Nota enviada ao Portal de Angola com pedido de publicação)