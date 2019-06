Vice Cônsul para a Comunidade Angolana no Rio recebido no Quartel da Guarda Municipal

O Vice Cônsul Para a comunidade angolana no Rio de Janeiro, Domingos Camilo Buanga, foi recebido no Quartel da Guarda Municipal do Rio, na quinta feira (27), em ocasião de uma Palestra sobre a comunidade Angolana na Cidade. A palestra ” UM GRITO DE ALERTA” da Palestrante Sabrina Ferreira, brasileira descendente de Angola, teve como base os cuidados no trato da guarda municipal a comunidade angolana.

Guarda Municipal do Rio de Janeiro (GM-Rio) é uma instituição do município do Rio de Janeiro, criada em 14 de Junho de 1831 por Dom Pedro I que foi restaurada e adaptada pela Lei Municipal nº 1.887, de 27 de Julho de 1992, sendo oficialmente reimplantada pelo Decreto Municipal n° 12.000, de 30 de Março de 1993, que teve como finalidade inicial a “protecção de bens, serviços e instalações municipais, contribuindo para a qualidade de vida da população”. Hoje e considerada o embrião da Guarda municipal (Brasil) fonte: wikipedia

O Vice Cônsul foi recepcionado pela Comandante da Guarda Municipal Tatiana Teixeira Mendes e pelo Coronel Paulo Amendol, Secretario de Ordem Pública, que mostrou o interesse em fazer uma parceira com a instituição consular no sentido de mapear os lugares onde a comunidade angolana se faz presente, para poder salvaguardar as actividades de ordem comercial e atendimentos de outras naturezas nas regiões onde a guarda actua.

A palestra “ UM GRITO DE ALERTA” teve como foco o tratamento que a Guarda Municipal ou outro agente de segurança publica, deve ter com os imigrantes, a palestrante Sabrina Ferreira, destacou a importância do trato dado a comunidade angolana e as mulheres no geral.

Ao fim do encontro o Vice Cônsul, foi convidado a conhecer as instalações da Guarda e todo aparato operacional. Na mesma senda o Vice Cônsul mostrou a disponibilidade do Consulado Geral de Angola no Rio de Janeiro, em cooperar com a guarda Municipal para melhor atender as demandas da comunidade angolana no assunto referido.

Texto: Lourenço Loy.