Trump baixa ‘o tom de voz’ no início da Cimeira do G20

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, diminuiu o tom das críticas aos sócios comerciais na abertura do encontro da Cimeira do G20, em Osaka, onde deve reunir-se com o seu homólogo chinês, Xi Jinping, para tentar ‘esfriar’ a guerra comercial entre as duas potências, escreve a France Press.

Depois de criticar a política comercial da China, da Índia e da Alemanha, o país que acusou de estar “em dívida” por não contribuir de maneira suficiente ao orçamento da Otan.

“É uma pessoa fantástica, uma mulher fantástica e estou feliz de tê-la como amiga”, afirmou num encontro bilateral com a chanceler Angela Merkel, que, por sua vez, não falou sobre os seus recentes tremores em público, que levantaram dúvidas sobre seu estado de saúde.

Sobre a crise no Irão, Trump, que há alguns dias afirmou que uma eventual guerra “duraria pouco”, declarou nesta sexta-feira que “não há pressa” para resolver o conflito.

“Temos muito tempo. Não há pressa, pode levar o seu tempo”, disse Trump, uma questão que também abordou com Vladimir Putin em outra de suas reuniões bilaterais da jornada.

Neste encontro, ele não hesitou em elogiar o que chamou de “óptimas relações” com o presidente russo e inclusive permitiu-se brincar sobre a suposta interferência russa nas eleições de 2016 que o levaram ao poder.

“Não se intrometa na eleição, presidente, não se intrometa”, disse Trump com um grande sorriso, ao ser questionado se pediria a Putin que não interferisse nas eleições de 2020.

Putin não respondeu à piada, mas deu um sorriso após o comentário de Trump.

Os líderes das 20 grandes potências económicas do planeta estão em Osaka, a segunda maior cidade do Japão, para a reunião anual do grupo que representa 85% do PIB do planeta.

Um encontro que o seu anfitrião, o primeiro-ministro japonês Shinzo Abe, espera terminar com uma “bonita harmonia”.