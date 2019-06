Theresa May diz a Putin para abandonar actividades irresponsáveis

VOA

A primeira-ministra britânica Theresa May disse ao presidente russo, Vladimir Putin, nesta sexta-feira, que o seu país deve abandonar a sua “actividade irresponsável e desestabilizadora” para que as relações normais entre os dois países sejam restauradas.

May também disse a Putin que os dois russos responsáveis pelo ataque a Sergei Skripal, em Salisbury, no ano passado, devem ser levados à justiça,diz um comunicado do seu gabinete.

Segundo May, “o uso de um agente nervoso nas ruas de Salisbury fez parte de um padrão mais amplo de comportamento inaceitável e foi um acto verdadeiramente desprezível que levou à morte de uma cidadã britânica, Dawn Sturgess”.

May fez os comentários durante conversações com Putin, realizadas à margem da Cimeira do G20, em Osaka, no Japão.