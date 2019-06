Testes em Laúca causam interrupção no fornecimento de energia

O fornecimento de energia aos sistemas norte e centro do País está parcialmente reposto, depois da interrupção geral ocorrida na madrugada (3h37m) de hoje, devido aos testes do quinto grupo gerador da barragem de Laúca.

De acordo com uma nota de imprensa da Rede Nacional de Transporte de Energia chegada hoje à Angop, ficaram afectadas, com o corte, as províncias de Luanda, Cuanza Norte, Cuanza Sul, Zaire, Malanje, Bengo, Uíge, Huambo, Bié e Benguela.

A nota lembra que em função da possibilidade destes cortes ocorrerem, os testes foram estrategicamente programados para este período (madrugada).

Face ao ocorrido, a Rede Nacional de Transporte de Energia apela à compreensão de todos pelos transtornos causados.