Temperaturas batem recorde: nunca esteve tanto calor em França

VOA | Carolina Rico

A onda de calor que está a afectar a Europa já provocou várias mortes por choque térmico.

As temperaturas bateram recordes históricos esta sexta-feira em França.

Os termómetros chegaram aos 44.3ºC na região de Carpentras, o maior valor no país desde que há registo.

O anterior recorde foi batido durante a onda de calor de 2003, ano em que se registaram 15 mil mortes relacionadas com o calor depois de oito dias consecutivos de temperaturas acima dos 40ºC.

A vaga de calor que está a atingir a Europa central já provocou a morte a pelo menos cinco pessoas. Esta sexta-feira um jovem de 17 anos morreu em Córdoba, no sul de Espanha, por causa de um choque térmico que sofreu ao entrar numa piscina de água fria depois de trabalhar no campo.

Em Milão, Itália, um sem-abrigo de 72 anos foi encontrado morto perto da gare central, vítima do calor, e em França a morte de três pessoas nas praias da costa sul foi associada ao choque térmico.

Segundo a Organização Meteorológica Mundial (OMM), a combinação de vários factores, como a duração, que pode chegar aos seis dias; as altas temperaturas e a altura do ano em que acontece, faz com que esta seja uma onda de calor sem precedentes em Junho.

A culpa é de uma massa de ar muito quente e seca proveniente de África, que combinada com pó faz aumentar a sensação térmica – a chamada “bolha do Saara”.

As autoridades recomendam à população que evite sair de casa durante longos períodos de tempo entre as 11h e as 15h; a permanecer à sombra no exterior; a usar protector solar, chapéu e óculos de sol; a ingerir líquidos com regularidade e a ter especial atenção com os mais vulneráveis – crianças, idosos e pessoas com doenças que comprometam o sistema imunitário, assim como com os animais de estimação.

As previsões mostram que esta onda de calor só vai abrandar a partir de domingo.