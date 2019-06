Províncias do centro e sul registam menos de 10 graus célsius

As cidades do Luena, Huambo e Menongue, respectivamente capitais das províncias do Moxico, Huambo (ambas localizadas no centro de Angola) e Cuando Cubango (sul), poderão registar, nas próximas 24 horas, temperaturas abaixo dos dez graus centígrados.

Segundo apurou a Angop, através do Boletim Meteorológico do Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica (INAMET), distribuído à imprensa nesta quinta-feira, a temperatura mínima no Luena será de três graus célsius, no Huambo (5) e no Cuando Cubango (6).

Os habitantes do Cuito (província do Bié) e de Ondjiva (Cunene) vão confrontar-se também com um clima muito frio, visto que a temperatura nestas localidades vão rondar os dez graus, até às 18h00 de sexta-feira, realidade pouco comum a nível de Angola, mas previsível para este ano.

Por ocasião do início oficial do cacimbo, a 15 de Maio, o INAMET alertara que a presente estação deste ano de 2019 registaria mudanças significativas dos elementos meteorológicos (temperatura, pressão atmosférica, vento, precipitação e nebulosidade).

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica (INAMET), as mudanças durante esta época de cacimbo consubstanciam-se na descida gradual da temperatura do ar e no aumento da pressão atmosférica e da humidade relativa.

“Neste período seco, entre 15 de Maio e 15 de Agosto, o regime e o padrão do vento e da nebulosidade (obscuridade) alteram substancialmente, assim como a duração do tempo do sol diminui”, especificara, na altura, esta instituição num comunicado.

Como o clima não é homogéneo em todas as regiões de Angola, preveniu o INAMET na oportunidade, as províncias do centro (Huambo, Benguela, Bié e Moxico) e do sul do país (Namibe, Cunene, Huíla e Cuando Cubango) apresentam características da época seca mais cedo.

Enquanto isso, as províncias do litoral (Luanda, Bengo, Cuanza Sul, Benguela, Namibe e Cabinda) e as do norte começam a ressentir do frio um pouco mais tarde.

Para esta época, e em função do histórico de temperaturas registadas no centro do país, está previsto, para esta zona, temperaturas baixas até seis graus célsius, ao passo que na parte litoral e na região sul as temperaturas vão rondar entre 15 a 18 graus centígrados.

Angola está situado geograficamente na zona tropical (quente) onde o clima é fortemente influenciado por um conjunto de factores, dos quais se destacam a latitude (de 5 a 18 graus) e a altitude. Assim, as temperaturas mínimas e máximas previstas para as principais cidades do país são:

Luanda 17/27, Cabinda 18/29, Sumbe 21/25, Caxito 17/31, Mbanza Congo 16/28, Uíge 13/28, N’dalatando 12/30, Malanje 09/30, Dundo 17/33, Saurimo 17/32, Benguela 16/24, Huambo 05/27, Cuito 10/25, Luena 03/27, Lubango 13/25, Menongue 06/26, Moçâmedes 13/25 e Ondjiva com 10/29 graus centígrados.