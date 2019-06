Professora Brasileira da UFS morre com suspeita de malária em Angola

A Universidade Federal de Sergipe (UFS) informou que a professora Daniela Pinheiro Bitencurti Ruiz Esparza, morreu nesta quinta-feira (27), em Luanda, com suspeita de malária. A docente estava de férias no país.

De acordo com o G1, a comunidade universitária chegou a realizar campanha para ajudar Daniela a arcar com os custos médicos e para doação de sangue à docente em Angola.

Daniela Pinheiro era lotada no Núcleo de Graduação em Educação em Ciências Agrárias e da Terra, do campus do Sertão, localizado em Nossa Senhora da Glória. A direção do campus cancelou todas as atividades desta quinta-feira.

Ela também era docente do Programa de Desenvolvimento e Meio Ambiente da UFS (Prodema). Em nota, o Prodema declarou “luto em honra, respeito e reconhecimento aos serviços prestados pela professora Daniela e manifesta a sua gratidão pelo privilégio de ter convivido com um ser humano íntegro, solidário, repleto de respeito e amor humano, um exemplo especial de alegria de viver e um lindo ser de luz”.

De acordo com a UFS, a irmã de Daniela está em Angola cuidando dos preparativos do translado. O enterro deverá ocorrer no estado de São Paulo, onde mora a família da vítima.