Organização feminina da UNITA adia convocação do IV congresso

A convocação do IV congresso da organização feminina do partido UNITA, LIMA, inicialmente marcado para hoje, quinta-feira, foi adiado para data a anunciar.

A informação consta do comunicado final da IV reunião ordinária do Comité Nacional da Liga da Mulher Angolana (LIMA), sublinhando que a organização deverá trabalhar no aumento da capacidade para assegurar maior participação da mulher na sociedade.

No documento, a que a Angop teve acesso hoje, a LIMA refere-se, em particular, à situação social, política e económica da mulher, que considera afectada pelos “altos índices de pobreza, miséria e exclusão”.

A nota indica, por outro lado, que foi constatado que a violência doméstica é um problema universal que atinge milhares de pessoas de forma silenciosa e dissimulada.

Propõe, nessa esteira, a implementação de programas de sensibilização, por forma a reduzir a incidência do problema nas gerações vindouras.

O encontro decorreu sob o lema “47 anos de luta pela valorização e dignificação da mulher angolana’’ e teve a participação de 251 delegadas.