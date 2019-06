“Não interfiras nas eleições”, disse Trump a Putin na cimeira do G20

Este é o primeiro encontro entre os dois líderes desde que o procurador especial Robert Mueller concluiu que a Rússia tentou interferir nas eleições que deram a vitória a Trump.

Antes de partir para o Japão, o Presidente russo elogiou a ascensão do populismo na Europa e na América, dizendo que o liberalismo e o multiculturalismo “já não são sustentáveis”.

O Presidente dos EUA, Donald Trump, pediu, em tom jocoso, ao seu homólogo russo, Vladimir Putin, que não interferisse nas eleições americanas de 2020.

À entrada para a primeira reunião bilateral da cimeira do G20, que decorre esta sexta-feira e sábado em Osaca, no Japão, os jornalistas perguntaram a Trump se falaria com Putin sobre a ingerência de Moscovo nas eleições de 2016. O Presidente norte-americano respondeu com um sorriso e, virando-se para Putin, disse: “Não interfiras nas eleições.”

Segundo o Expresso, Trump reafirmou que mantém um “relacionamento muito, muito bom” com Putin e que “muitas coisas positivas resultarão desse relacionamento”.

Este é o primeiro encontro entre os dois dirigentes desde que o procurador especial Robert Mueller concluiu, no seu relatório, que a Rússia tentou interferir nas eleições que deram a vitória a Trump e que isso deveria preocupar “todos os americanos”.

O LIBERALISMO ESTÁ “OBSOLETO”, DECLAROU PUTIN

Em entrevista ao “Financial Times” antes de partir para Osaca, Putin referiu-se a Trump como uma “pessoa talentosa” que sabe relacionar-se com os eleitores. No entanto, não deixou de referir que o unilateralismo americano é parcialmente culpado pela guerra comercial em curso entre a China e os Estados Unidos e pelas tensões com o Irão no Estreito de Ormuz.

Putin declarou ainda que o liberalismo, a ideologia que sustenta as democracias ocidentais há décadas, está “obsoleto”. Os liberais “não podem simplesmente ditar qualquer coisa a qualquer um”, referiu, acrescentando que o liberalismo entra em conflito com “os interesses da esmagadora maioria da população”.

O Presidente russo deu como exemplo a chanceler alemã, Angela Merkel, e a decisão de permitir a entrada de um elevado número de refugiados na Alemanha. “Esta ideia liberal pressupõe que nada precisa de ser feito, que os migrantes podem matar, pilhar e violar com impunidade porque os seus direitos como migrantes têm de ser protegidos”, afirmou Putin.

Putin elogiou a ascensão do populismo na Europa e na América, dizendo que ideias como o multiculturalismo “já não são sustentáveis”.

“O QUE ESTÁ OBSOLETO É O AUTORITARISMO”, CONTRAPÕE PRESIDENTE DO CONSELHO EUROPEU

Em resposta, o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, criticou esta sexta-feira as declarações de Putin, dizendo que “discorda veementemente” das suas posições sobre o liberalismo.

“Quem diz que a democracia liberal está obsoleta também diz que as liberdades estão obsoletas, que o Estado de Direito está obsoleto e que os direitos humanos estão obsoletos. O que eu penso que está verdadeiramente obsoleto é o autoritarismo, os cultos da personalidade, o domínio dos oligarcas, mesmo que às vezes pareçam eficazes”, rematou Tusk.