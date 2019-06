Minfin clarifica procedimentos sobre restos a pagar

O Ministério das Finanças (Minfin) estabeleceu, mediante o Decreto Executivo nº 135/19, de 10 de Junho, um conjunto de procedimentos que devem ser observados a partir de agora pelas Unidades Orçamentais (UO) relativos às operações pendentes do Tesouro Nacional, bem como a validação dos restos (dívidas) a pagar dos exercícios económicos de 2013 a 2018.

Segundo uma nota de imprensa do Minfin a que a Angop teve hoje acesso, assim, de acordo com o referido diploma, a Direcção Nacional do Tesouro deve atribuir as quotas financeiras às UO até ao dia 5 de cada mês e estas devem remeter até ao dia 21 de cada mês os protocolos de Ordem de Saque ao Banco Operador – Banco de Poupança e Crédito (BPC).

Por sua vez, ainda nos termos do diploma, o Banco Operador deve proceder à confirmação das assinaturas 48 horas depois da recepção dos protocolos das Ordens de Saque remetidos pelas UO, de modo a que as ordens de saque fiquem elegíveis para homologação pela Direcção Nacional do Tesouro (DNT) do Ministério das Finanças.

Deste modo, todas as operações liquidadas que não gerarem Ordens de Saque, ou não dêem entrada dos respectivos protocolos junto do Banco Operador, devem ser automaticamente canceladas em sistema, decorridos 30 dias a contar da data de liquidação.

O Decreto Executivo determina ainda que todas as Unidades Orçamentais devem proceder à validação no Sistema Integrado de Gestão Financeira do Estado (SIGFE) dos Restos a Pagar referentes aos exercícios económicos de 2013 a 2018, tendo de fazê-lo até 45 dias apôs a entrada em vigor do diploma, que ocorreu a 10 de Junho do ano corrente.