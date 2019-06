Líderes do G20 reúnem-se a partir de hoje em Osaka

Líderes do G20 reúnem-se a partir de hoje em Osaka

Euronews

Ao lado do anfitrião, Donald Trump posa para a fotografia. Mas apesar da aparente boa relação entre o presidente norte-americano e o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, a história deste G20 poderá ficar marcada por outros eventos.

Os líderes das 20 maiores economias do mundo reúnem-se a partir desta sexta-feira em Osaka para dois dias de uma cimeira que vai sentar à mesma mesa chefes de Estado, como Trump e Xi-Jiping, Macron, Merkel e o estreante Bolsonaro.

Prevê-se que as tensões comerciais entre a China e os Estados Unidos dominem o encontro anual, onde as divergências sobre questões climáticas também já dividiram vários líderes no passado.

A abrir o evento, mais uma fotografia, desta vez de família. Juntos, dão início à cimeira, onde, até este sábado, vão procurar algum consenso para as questões que os dividem.