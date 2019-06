Jogador do Mali foi expulso por dar uma bofetada ao ‘leão’ Diaby

Adama Niané é o quarto jogador a ser expulso da CAN.

Polémica na selecção maliana! Segundo relatos do jornalista Gary Al-Smith, Adama Niané foi expulso dos trabalhos da selecção do Mali após ter agredido com uma estalada o capitão de equipa, Abdoulay Diaby, que é também jogador do Sporting.

Oficialmente, descreve o NM, o avançado foi expulso por um “grosseiro ato de indisciplina”, mas ao que tudo indica esse ato grosseiro foi mesmo uma agressão ao atacante dos leões.

A polémica parece andar de mãos dadas com as selecções que participam na CAN’2019, uma vez que Niané, jogador do Charleroi é o quarto jogador a ser expulso de uma selecção, depois de já ter acontecido semelhante desfecho nas selecções da Argélia, do Burundi e do Egipto.