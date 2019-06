Huíla: Detido cidadão acusado de homicídio voluntário

A Polícia Nacional na Huíla, deteve, recentemente, um cidadão nacional de 27 anos de idade, por alegado envolvimento no crime de homicídio voluntário em que foi vítima uma menor de 16 anos de idade.

Informações da polícia local, citadas pela corporação na sua página oficial, dão conta que, o facto registou-se no bairro da Mitcha, nas circunstancias em que os familiares da vítima denunciaram o desaparecimento da mesma as autoridades, que foi encontrada morta na residência do acusado, (por sinal seu suposto namorado), onde terá passado a noite.

Refira-se que, o acusado já foi encaminhado para o Serviço de Investigação Criminal (SIC) para os devidos procedimentos legais.