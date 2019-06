Furtos obrigam reforço da segurança em paróquia

A Paróquia de Santo António, situada no Kifangondo, município de Cacuaco, reforçou, recentemente, o sistema de segurança da congregação, para evitar furtos e roubos.

Segundo o pároco local, Ashwin Vaz, citado pela Angop, a igreja foi obrigada a reforçar a segurança, instalando câmaras de vigilância, alarmes e gradeamentos nas janelas e portas do templo e da residência dos padres, em virtude de terem sido assaltados três vezes em 2017.

Já o da Quase Paróquia São João II, da Centralidade do Sequele, vandalizada duas vezes desde Janeiro, Evaristo Nequetela revelou que a Polícia continua a investigar o caso.

O padre da Paróquia do Santíssimo Redentor, situada na Centralidade do Kilamba, Fila Cassula, manifestou-se indignado com a atitude de vandalização, furtos e roubos em igrejas.

Agradeceu ao trabalho da polícia local, que tem realizado patrulhamento em todo o momento, mantendo a segurança da paróquia.

Pietro Tosato, frei da Igreja de Santo António, no município do Cazenga, reconheceu que se registam, com frequência, furtos de telemóveis e outros objectos dos fiéis durante os cultos, praticados por elementos de má-fé.

O responsável fez saber que, ao contrário de outras paróquias, a Igreja de Santo António registou saque de haveres dos crentes durante as missas.

O pároco da Igreja do Sagrado Coração de Jesus, no distrito do Cazenga, Araújo da Silva, tem também como inquietação o roubo de haveres dos fiéis durante as missas.

Quanto à segurança do espaço, afirmou que existem pessoas contratadas para o efeito, que trabalham como porteiros ou vigilantes e, em caso de furtos, pedem o auxílio da Polícia Nacional.

O director do Gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa da Delegação Provincial do MININT, intendente Mateus Rodrigues, aconselhou a instalação de sistema de alarme e videovigilância nas igrejas, para a prevenção de possíveis assaltos aos templos.

Declarou que os assaltos a igrejas obrigam, nos últimos tempos, a tomada de medidas de segurança por parte de bispos, padres e pastores, para a prevenção de furtos no interior dos templos.

“A igreja é um lugar onde um assalto é mais fácil de ser prevenido, e os templos devem optar por medidas de segurança, como sistemas de alarme e videovigilância”, aconselhou Mateus Rodrigues.

O responsável acrescentou ser preciso que as igrejas adoptem outras medidas, quer na altura de receber as ofertas, quer no acesso a determinadas áreas com artigos valiosos.

O intendente Mateus Rodrigues considerou, em contrapartida, os assaltos às paróquias casos isolados.

Citadinos da capital do país contactados pela Angop são unânimes em reprovar o comportamento das pessoas que praticam actos delituosos nos templos.

A fiel Maria Teixeira, moradora do Kilamba, mostrou-se preocupada com o comportamento das pessoas que não respeitam nada nem ninguém, para atingir os objectivos.

Já Paulo Duarte, morador dos arredores do 11 de Novembro, recordou que, nem nos tempos mais difíceis do conflito armado, se via a vandalização ou assalto às igrejas.

O fiel Jorge Cassule, morador do Calemba 2, disse que, apesar de não ter ouvido informação sobre algum assalto às paróquias locais, é preciso aumentar a segurança no interior dos templos e o policiamento nos arredores.

O devoto da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima (Ex-São Domingos), Joaquim João, aconselhou os indivíduos com tendências para práticas indecorosas a absterem-se das mesmas, sobretudo nas igrejas.

Apelou para deixarem tais práticas, referindo-se que, para além de prejudicarem a igreja com tais actos, acabam psicologicamente afectados e mancham a sua reputação perante a sociedade.

Maria Sacramento, da Paróquia Santo António, disse que o distrito urbano do Hoji-ya-Henda é propenso a assaltos, mas, no recinto da igreja, tudo vai bem.

Já os anciãos Carlos Kilunga e Frederico Capitão, moradores do Cazenga, sugeriram a aplicação de penas severas aos cidadãos que furtam e vandalizam os templos religiosos.

Em Maio último, desconhecidos vandalizaram o baptistério da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima, ex-São Domingos, tendo defecado no espaço sacro e furtado valores monetários nos cofres da igreja.

A Quase Paróquia São João II, no Sequele, foi assaltada também em Maio, e os meliantes furtaram dinheiro e bens usados durante as missas.

No mesmo mês, outra paróquia, situada nas imediações do Kikolo, também foi assaltada.