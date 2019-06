Empresas de transporte estão a dar prejuízos ao Estado há mais de 10 anos

Passageiros embarcando na paragem do Largo das Escolas (FOTO: LUCAS NETO)

Mercado

Dados do Instituto de Gestão de Activos e Participações do Estado demonstram que as empresas públicas de transporte não distribuem dividendos ao Estado há mais de 10 anos.

Os dados foram revelados ontem na abertura do VI Conselho Consultivo do Ministério dos Transportes que decorre no Instituto Superior de Gestão de Transportes (IGEST), no Camama, em Luanda.

O IGAPE mostra que o Estado conta com 14 empresas de transportes, sendo 12 E.P e duas E.E.U.

Das 14 empresas, dizem os dados do IGAPE, os Caminhos-de-Ferro de Benguela é que apresenta melhor desempenho financeiro, o Porto de Lobito e os Caminhos-de-Ferro de Moçâmedes é que mais movimentam mercadorias.

Especificamente ao transporte marítimo, os dados do IGAPE demonstram que em 2018, ano em análise, houve uma redução no tráfego de navios, mas, em contrapartida, houve um aumento significativo do volume de mercadorias transportadas.

Quanto ao desempenho financeiro, o IGAPE, em representação do accionista Estado, diz que o sector está mal quando analisado como um todo, uma vez que nenhuma empresa de transportes distribuiu dividendos ao Estado apesar da subvenção a preços. Os dados do IGAPE não incluíram a TAAG que se encontra com o relatório e contas atrasado.