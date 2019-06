CAN2019: Quénia vence com “bis” de Olunga

Atletismo é um oásis no desporto do Quénia. No futebol, federação tem atravessado vários problemas. O desporto é pouco atractivo (DR)

O Quénia derrotou, esta noite, a Tanzânia, por 3-2, em partida da segunda jornada do Grupo C do Campeonato Africano das Nações em futebol (CAN2019) que decorre no Egipto, e alimenta a esperança de qualificar-se aos oitavos-de-final.

Os quenianos, sustenta Angop, estiveram em desvantagem por duas ocasiões, mas, com Olunga a destacar-se, conseguiram dar a volta a situação, chegando ao golo da vitória a dez minutos do fim do encontro.

Olunga apontou aos 39 minutos, de “bicicleta”, um dos golos mais bonitos da competição.

A sua equipa sofrera o primeiro tento aos cinco minutos, por intermédio de M’Suva, Olunga restabeleceu a igualdade aos 39’, mas a alegria queniana durou apenas um minuto, sendo que logo a seguir (40’) Samata recolocou a Tanzânia em vantagem (2-1).

O queniano Omollo fez o 2-2 e Olunga encarregou-se do golo vitorioso (3-2) quando eram decorridos 80 minutos de jogo.

É a primeira vitória do Quénia, que ocupa o terceiro lugar do grupo com três pontos, os mesmos que o Senegal (2º). A Argélia lidera a série com seis pontos, enquanto a Tanzânia é quarta e última classificada sem pontuar.

A anteceder, a Argélia venceu o Senegal, por 1-0, na abertura da segunda jornada do grupo.