Argentina vence Venezuela e haverá jogo ‘quente’ nas meias-finais

Lautaro Martínez e Lo Celso apontaram os golos que valeram o triunfo à selecção albiceleste.

A Argentina carimbou esta sexta-feira o passaporte para as meias-finais da Copa América de 2019. Nos quartos-de-final, a selecção albiceleste derrotou a Venezuela por 2-0 ,num jogo que pareceu sempre estar na mão da formação orientada por Scaloni.

Segundo avança o NM, Messi e companhia entraram fortíssimos e a apostar tudo no ataque. Foi, portanto, com alguma naturalidade que chegaram ao golo logo aos 10 minutos. Agüero utilizou a sua meia distância e Lautaro Martínez utilizou o calcanhar para desviar a bola para o fundo das redes. Um gesto técnico notável do avançado do Inter de Milão.

A Venezuela tentou responder, mas de forma tímida. Os homens de Dudamel nunca foram uma verdadeira ameaça à baliza da Argentina. No final dos 90 minutos registaram apenas um remate enquadrado com as redes Armani.

No segundo tempo houve tempo para mais um golo, que confirmou a superioridade da Argentina. Lo Celso entrou aos 68’ e seis minutos depois fez o gosto ao pé, selando o resultado final em 2-0.

A Argentina vai agora defrontar o Brasil numa das meias-finais da Copa América. O jogo está agendado para a 1h30 da madrugada (hora portuguesa) do próximo dia 3 de Julho.