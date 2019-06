Administrador do Sambizanga quer identificar problemas sociais da comunidade

Tomás Bica, administrador do distrito urbano do Sambizanga (DR)

O administrador do distrito urbano do Sambizanga, município de Luanda, Tomás Bica, recomendou hoje, sexta-feira, as comissões de moradores que identifiquem os problemas sociais das suas comunidades e a estacar a criminalidade.

Falando durante um encontro com os responsáveis das comissões de moradores e associações cívicas parceiras da administração, pediu que a comunidade seja dinâmica e se reorganize para identificar os problemas da comunidade.

Tomás Bica reprovou a acção de vandalismo protagonizado na quinta-feira (27) por alguns munícipes no Sambizanga.

Deu a conhecer que os órgãos competentes estão a trabalhar para apurarem as motivações que provocaram a revolta dos cidadãos contra a Polícia Nacional (PN).

Exortou os moradores para não se insurgirem contra os polícias e fiscais, membros de organismos instituídos para cuidar da segurança pública, bem como das transgressões administrativas, tendo apelado ao diálogo, como via de resolução das divergências.

Por sua vez, o presidente da Associação dos Naturais e Amigos do Sambizanga (AKWA- SAMBILA), José Tavares Ferreira, que promoveu o encontro, apelou os munícipes para colaborarem com o novo administrador, no sentido de resolverem os problemas sociais que afligem o distrito.

O actual administrador distrital foi nomeado há oito dias em substituição de António Manuel Fiel, que está a desempenhar função de gestor do município da Quiçama.

Sambizanga é um dos seis distritos do município de Luanda, na província angolana com o mesmo nome, e é constituído pelas comunas do Sambizanga, Bairro Operário e Ngola Kiluanje. Tem 14,5 quilómetros quadrados e cerca de 244 mil habitantes. Limita a Oeste com o Oceano Atlântico, a Norte com o município de Cacuaco, a Leste o do Cazenga e a Sul com os distritos urbanos da Ingombota e Rangel.