Uganda e Zimbabwe repartem pontos no CAN2019

As selecções de futebol do Uganda e Zimbabwe empataram esta quarta-feira, no Cairo, a um golo na abertura da segunda jornada do grupo A do CAN2019 que decorre no Egipto.

Os ugandeses, informa Angop, adiantaram-se no marcador, aos 12 minutos, por intermédio de Emmanuel Okwi, mas não foram capazes de conservar a vantagem, permitindo a igualdade ainda na etapa inicial.

O golo da formação zimbabweana foi apontado por Khamo Billat, quando eram decorridos 41 minutos.

O Uganda lidera, à condição, o grupo com quatro pontos, mais um que o Egipto, que ainda esta noite (às 21:00) defronta a República Democrática do Congo, quarta e última classificada sem ponto.

O Zimbabwe tem um pontos no terceiro posto.