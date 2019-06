Terror no Sambizanga: População e polícia em confrontos

Vários populares e agentes da Polícia Nacional estão envolvidos em confrontos desde o fim da manhã desta quinta-feira, no município do Sambizanga, junto à esquadra do antigo Roque Santeiro.

Um residente no local revelou ao NJOnline que os confrontos, que envolvem disparos de fogo real para o ar e dispersão da população com gás lacrimogénio, aconteceram depois de a família, que culpa os agentes da morte do cidadão, colocarem o caixão com o cadáver no interior da esquadra.

De acordo com fonte policial, o tumulto, que se assemelha ao caso da zungueira Juliana Kafrique, aconteceu depois da morte de um homem, detido dias antes por agentes do Serviço de Investigação criminal (SIC) por suspeita de tráfico de droga.

“No acto da detenção, o homem apresentou resistência e os agentes do SIC recorreram à força para materializar a detenção. Dias depois de ter sido solto, o cidadão veio a falecer e as pessoas associaram a morte à acção coerciva dos agentes”, informou a fonte do Gabinete de Comunicação do Ministério do Interior.