Sindicato dos Professores quer comissões de gestão nas universidades públicas de Angola

VOA | Manuel José

O Sindicato dos Professores do Ensino Superior (SINPES) quer a criação de comissões de gestão nas universidades públicas do país enquanto não forem marcadas eleições para essas posições.

O tempo de mandato dos decanos, reitores e demais gestores da universidade publica angolana já terminaram e até ao momento nada é feito para a sua renovação, disse o SINPES

“Todos os gestores das universidade publica estão com os mandatos expirados por isso enquanto não se realizam as eleições deve-se nomear comissões de gestão até lá,” disse o coordenador do SINPES na região Luanda-Bengo, Carlinhos Zassala.

O professor da universidade Agostinho Neto e sindicalista diz que há uma série de incumprimentos, por parte da entidade patronal que leva o sindicato a reunir a sua comissão nacional sexta-feira para tratar deste e outros assuntos ligados à universidade pública angolana.

Para além dos mandatos, Zassala citou entre outros problemas a serem discutidos, a harmonização dos currículos.

“Nada esta a ser cumprido”, afirmou

Tentamos contactar alguém ligado a direcção da universidade Agostinho, para a sua versão dos factos mas não tivemos sucesso.