PR entrega fazendas retiradas ao Fundo Soberano às Forças Armadas

O Presidente da República determinou, por decreto, que dois dos projectos de desenvolvimento agropecuário, resgatados em Setembro de 2018 a cinco sociedades anónimas detidas pelo Fundo Soberano de Angola, à data gerido pela Quantum Global, sejam entregues às Forças Armadas Angolanas (FAA).

Trata-se do Projecto de Desenvolvimento Agro-Pecuário do Manquete, no Cunene, e da Fazenda Agro-Industrial de Camacupa, no Bié.

As concessões, escreve o Novo Jornal Online, que foram resgatadas em Setembro a favor do Estado e entregues ao Ministério da Agricultura e Florestas e ao das Finanças, foram agora transferidas para o Ministério da Defesa Nacional.

No documento, o Chefe de Estado autoriza a transferência da tutela patrimonial, considerando que alguns desses projectos “apresentam um potencial estratégico” para o desenvolvimento agro-pecuário nas Forças Armadas Angolanas, “pois a gestão profícua das mesmas permitirá às FAA atingirem auto-suficiência em alguns produtos agrícolas e de origem animal”.

Estas fazendas foram, a par de outras três, resgatadas a cinco empresas criadas em 2015, com escritura lavrada no Cartório Notarial do Guiché Único da Empresa, em Luanda, apresentando como sede o nº 32 da Avenida 4 de Fevereiro, na Baía de Luanda, num edifício de vários andares, como avançou o NJOnline em Setembro de 2018.