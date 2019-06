PIIM será financiado com dinheiro recuperado ao “Zenu” dos Santos

O Presidente da República, João Lourenço, anunciou hoje, em Luanda, que o Plano Integrado de Intervenção nos Municípios (PIIM), lançado esta manhã na capital do país, será financiado com o equivalente em kwanzas a dois mil milhões de dólares recuperados ao Fundo Soberano de Angola (FSDEA).

Ao falar na sessão de lançamento do referido plano, João Lourenço assegurou que, com o dinheiro disponível do Fundo Soberano, o PIIM será implementado sem recurso ao endividamento público.

O Presidente da República, escreve a Angop, revelou ser propósito do Governo fazer dos municípios o centro do desenvolvimento nacional.

O PIIM, a ser implementado nos 164 municípios do país, vai dar prioridade aos sectores da energia e água, educação, saúde, saneamento básico e construção de vias.

Afirmou ainda que o PIIM é um desafio “incontornável” da reforma do Estado.