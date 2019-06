Nsoki na lista global dos jovens africanos mais influentes

A cantora angolana Nsoki consta da lista dos “100 Jovens Africanos mais influentes com menos de 40 anos” na categoria de Mídia e Cultura, distinção feita pela organização americana MIPAD.

Trata-se de uma lista anual de distinção de 100 jovens africanos e afro-descendentes que têm tido contribuições positivas em quatro categorias (Política e Governação; Negócios e Empresariado; Religião e Humanitária e Mídia e Cultura).

A distinção da MIPAD enquadra-se na década internacional para pessoas africanas ou de descendência africana, proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas pela resolução 68/337 a ser observada de 2015-2024.

O facto foi confirmado à Angop pela agente da cantora, Nilsa Lima, referindo que a apesar de ter-se iniciado na vida artística em 2012, a artista angolana Nsoki ficou conhecida em África e no mundo à partir de 2017 aquando do lançamento do hit “África Unite” que ecoou por África, e as comunidades africanas pelo mundo afora.

Em 2018, a cantora e o Tanzaniano Rayvanny lançam “African Sunrise” o que colocou a artista em alta naquele país, ganhando milhares de seguidores.

Nsoki lançou um single em Outubro de 2012 com as participações de Nanutu e Johnny Ramos, que marcou o começo da promissora carreira, com a música “Meu Anjo” (título do seu primeiro álbum lançado 2013).

Em 2013 foi surpreendida com três nomeações na primeira edição do Angola Música Awards nas categorias de Artista Revelação, Melhor Voz Feminina e Música do Ano,foi nomeada para o concurso Divas de Angola 2013 na categoria de Diva da Música, venceu em duas categorias no consagrado Top da Rádio Luanda: Voz Revelação Feminina e Melhor Voz Feminina do Ano, e foi também premiada como Artista Revelação no Moda Luanda 2014.

Nsoki foi a artista mais nomeada nos Angola Music Awards 2014 realizado em Setembro com sete nomeações, tendo ganho na categoria de Artista Feminina do Ano.