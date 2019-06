Efectivos do MININT com os salários mais ‘gordos’

O Presidente da República e Comandante em Chefe das FAA, promulgou, ontem, quarta-feira, 26, o Decreto Presidencial que aprova a nova tabela salarial dos efectivos dos Órgãos Executivos Centrais do Ministério do Interior, com efeitos retroactivos, a partir de Janeiro de 2019.

Segundo o Ministro do Interior “ainda não é o salário desejável, nem representa a proposta que apresentamos ao Ministério das Finanças. Gostaríamos que o aumento fosse superior, porque entendemos que o efectivo perdeu o poder de compra e merece ser melhor remunerado, contudo, também devemos compreender que a balança financeira do país não permite um incremento superior ao negociado”, avança o órgão de comunicação do MININT.

“Este foi o aumento possível, por enquanto, mas continuaremos a negociar para ver se nos próximos tempos seja possível haver mais outro incremento”, asseverou o titular do MININT”.

De realçar que, com este incremento salarial, o último escalão das forças e serviços do MININT (Agente de Terceira) foram os que mais se beneficiaram, com um aumento de quase 100% , ou quase o dobro do salário actual.

No que concerne, ainda, a melhoria das condições sociais do efectivo, o Ministro do Interior continua a negociar para adquirir verbas para concluir os vários projectos habitacionais para atribuição de casas aos funcionários, bem como a disponibilização de cotas para a promoção de todos aqueles que estão há mais de 10 anos na mesma patente.