Dois feridos e um morto após tiroteio contra mesquita em França

Pelo menos duas pessoas ficaram feridas, esta quinta-feira, depois de um homem ter disparado contra fiéis à saída de uma mesquita, em Brest, França. Segundo avança o NM, o autor dos disparos suicidou-se pouco depois.

O tiroteio terá acontecido por volta das 16h (hora local) e um dos feridos será o imã daquela mesquista, Rachid El Jay. Não é ainda conhecida a gravidade dos ferimentos das duas vítimas, embora não corram perigo de vida.

De acordo com o Télégramme, o incidente aconteceu quando um carro parou em frente à mesquita e o suspeito saiu, começando a discutir com um homem. Depois foram disparados vários tiros e o suspeito regressou ao veículo e fugiu do local.

O incidente já gerou uma reacção por parte do Ministro do Interior francês, Christophe Castaner, que adiantou que todos os meios foram mobilizados para encontrar o autor dos disparos. O governante reforçou também que pediu “aos autarcas locais para reforçarem a vigilância nos locais de culto”.