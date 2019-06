Colisão entre viaturas na EN-100 causa morte de três pessoas

Três pessoas morreram e seis outras ficaram feridas, na quarta-feira, durante a colisão entre um mini autocarro e uma viatura ligeira, na Estrada Nacional número 100, na região do Longa, município da Quiçama, em Luanda.

Os feridos, quatro em estado grave, foram encaminhados para o Hospital Provincial do Cuanza Sul, na cidade do Sumbe. Todas as vítimas são da faixa etária entre 20 e 40 anos.

Em declarações hoje, quinta-feira, à Angop, o porta-voz do Serviço Nacional de Protecção Civil e Bombeiros, Faustino Minguês, disse que as três vítimas seguiam na viatura ligeira que ficou completamente destruída.

A Estrada Nacional número 100 liga as províncias de Luanda/Cuanza Sul e Benguela e o acidente ocorreu no limite entre Luanda e Cuanza Sul, a cerca de 180 quilómetros do centro da capital angolana.

Nas últimas 24 horas, o Serviço Nacional de Protecção Civil e Bombeiros (SNPCB) registou dois incêndios causados por curto-circuito, afectando os sectores do comércio e transporte nos municípios de Viana (Zango-1) e Talatona (Benfica).

Foram ainda realizados seis serviços pré-hospitalares que culminaram no encaminhamento de seis cidadãos, vítimas de patologias diversas para vários hospitais.

Os cidadãos foram socorridos nos municípios de Luanda (Ingombota, Maianga e Samba) e Viana (Zango-2 e 4).