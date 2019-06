Bolsonaro rebate Merkel e diz que Brasil é exemplo na questão ambiental

(Osaka - Japão, 27/06/2019) Presidente da República, Jair Bolsonaro, fala com a imprensa durante chegada ao hotel St. Regis.r (Foto: Alan Santos / PR)

Gazeta do Povo

Ao desembarcar nesta quinta-feira (27) no Japão para o encontro do G20 (grupo das 20 maiores economias do mundo), o presidente Jair Bolsonaro rebateu a primeira-ministra alemã, Angela Merkel, e disse que o Brasil “tem exemplo para dar para a Alemanha” sobre meio ambiente.

Na quarta-feira (26), Merkel havia dito ver com grande preocupação as ações de Bolsonaro sobre o desmatamento e que a situação do Brasil é “dramática”.

“O presidente do Brasil que está aqui não é como alguns anteriores, que vieram aqui para ser advertidos por outros países, não.

A situação aqui é de respeito para com o Brasil. Não aceitaremos tratamento no passado como alguns chefes de Estado tiveram aqui”, disse Bolsonaro a jornalistas na chegada ao hotel em Osaka, onde irá se hospedar pelos próximos dois dias.”