Basquetebol: Inter a uma vitória do título nacional

O Interclube aumentou a vantagem (2-0) sobre o 1º de Agosto na final do campeonato nacional sénior feminino de basquetebol, ao vencer esta quarta-feira por 76-60, no segundo jogo dos play-off, disputado no pavilhão 28 de Fevereiro, em Luanda.

A formação afecta à polícia, explica Angop, está a uma vitória da revalidação do título, visto que a final é disputada a melhor de cinco partidas.

Depois da desvantagem (15-19) no quarto inicial, o Interclube superou o adversário em todos os capítulos do jogo e aos poucos foi construindo a vantagem de 16 pontos.

A extremo do Interclube Roben Parks foi a cestinha do encontro com 21 pontos.

O terceiro desafio acontece sexta-feira, no pavilhão Victorino Cunha.

Ainda hoje, para as classificativas do terceiro e quarto lugar, o Núcleo de Basquetebol do Interclube de Benguela derrotou o Desportivo do Maculusso, por 65-58, igualando a série a uma vitória, o que as levará à terceira e decisiva partida.