Angola reafirma aposta em nova aliança África – Europa

O ministro das Relações Exteriores, Manuel Augusto, manifestou, quarta-feira, em Lisboa (Portugal), a disponibilidade de Angola contribuir para a construção de uma nova aliança África – Europa.

Manuel Augusto, que fazia uma abordagem sobre “África e Europa num mundo multi-polar ”, na Conferência Anual Empoderamento Europeu, salientou que alguns países africanos continuam a lutar com o legado do colonialismo, guerras civis, terrorismo, corrupção, falta de infra-estruturas, problemas ambientais e de desenvolvimento, mas também têm um enorme potencial com recursos naturais ricos e uma população jovem.

De acordo com o ministro, Europa e África devem encontrar um roteiro de cooperação que permita fortalecer o desenvolvimento sustentável e contribuir para uma parceria mutuamente vantajosa.

Relativamente à migração, Manuel Augusto disse ser uma situação que deve ser tratada numa perspectiva de longo prazo, pois pode contribuir para ultrapassar alguns desafios sócio-económicos em África e na Europa.

Embora as relações entre a Europa e África tenham contornos estratégicos para ambos, os países africanos estão inclinados a reconhecer que os ganhos reais entre os dois continentes são desproporcionais, uma vez que África continua a ser vista como um mero fornecedor de matéria-prima e mercadoria para a insdustria líder na Europa.

O encontro, que decorreu durante dois dias, contou com a presença de actuais e antigos dignitários de diferentes continentes que, ao lado de diversos especialistas, abordam temas que têm a ver com a melhor relação entre a Europa e os seus parceiros intercontinentais.