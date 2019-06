Vietnamita morta com disparo de arma de fogo

As autoridades policiais, em Luanda, estão no encalço de dois homens envolvidos na morte, com disparos de arma de fogo, na segunda-feira de uma vietnamita no município do Cazenga, em Luanda.

Uma fonte do Serviço de Investigação Criminal (SIC) disse hoje, quarta-feira, à Angop que os autores do crime, ainda não identificados, dispararam contra a vítima de 41 anos, no distrito do Hoji-ya-Henda, na via pública.

Segundo a fonte, o facto aconteceu num momento em que a mulher, acompanhada por um outro cidadão vietnamita, que seguia a abordo de uma viatura parada na altura, observava um outro assalto protagonizado pelos mesmos indivíduos.

“ Os meliantes apercebendo-se que estavam a ser observados, aproximaram-se da viatura, roubaram os telemóveis e outros haveres, e diante da resistência do casal efectuaram um disparo, tendo atingido a mulher que morreu no local “, explicou a fonte.

Nas últimas 24 horas, a polícia, em Luanda, deteve 35 suspeitos da práticas de vários crimes, apreenderam duas armas de fogo, utensílios de utilidade doméstica e artefactos para a realização de acções delituosas.

No domínio da segurança rodoviária registaram-se três acidentes de viação, em consequência dois feridos e prejuízos materiais avaliados em 400 mil Kwanzas.