Centralidade do Kilamba (Foto: D.R.)

Roubo de cabo eléctrico deixa Kilamba com uma linha de abastecimento

O roubo de 30 metros de cabos eléctricos de média tensão, há oito dias, deixou a Centralidade do Kilamba, no município de Belas, em Luanda, a ser abastecida por apenas uma linha de energia.

O porta-voz da Empresa Nacional de Distribuição Electricidade (ENDE), Pedro Pinto Bila, disse à Angop que elementos não identificados destruíram as calhas onde passavam os cabos, tendo afectado os condutores de uma das linhas que servia de alternativa.

Na noite do furto (quinta-feira, 20) a Centralidade do Kilamba ficou aproximadamente quatro horas privada do fornecimento de energia eléctrica.

Neste momento, o fornecimento de electricidade a Centralidade está ser feito com normalidade, mas caso haja uma anomalia no sistema não haverá uma reposição imediata, devido a vandalização da segunda linha, que servia de alternativa.

O responsável, que não precisou os prejuízos causados a empresa, adiantou que são avultados e que o material roubado é escasso no país.

Pedro Bila garantiu que o material roubado deverá ser substituído, mas não avançou prazos.

Reafirmou que o roubo de cabos eléctricos serve para alimentar o mercado de cobre, dominado maioritariamente por cidadãos estrangeiros.