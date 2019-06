Recém-nascida encontrada viva dentro de saco de plástico nos EUA

As autoridades do condado de Forsyth, na Geórgia, Estados Unidos, divulgaram imagens do momento em que uma menina recém-nascida é encontrada num saco de plástico numa zona de mato.

O alerta, avança o Sic Notícias, foi dado pelos moradores de uma casa próxima depois de ouvirem o choro de uma criança. As autoridades norte-americanas acreditam que a bebé teria poucas horas de vida quando foi encontrada.

O vídeo, divulgado na terça-feira, foi captado na noite de 6 de junho em Cumming, cidade na Geórgia a cerca de 65 quilómetros de Atlanta. A bebé foi transportada para o hospital e está bem de saúde.

As autoridades estão à procura da mãe.