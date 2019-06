Quer emagrecer? É simples. Suba este número de degraus todos os dias

Não tem tempo, paciência ou dinheiro para ir ao ginásio? Então, saiba que a solução pode estar na escadaria do prédio onde trabalha ou da sua casa.

Especialistas garantem que basta subir três lances de escada por dia, com cerca de 20 degraus cada, para deixar para acabar com o sedentarismo e beneficiar da lista interminável de vantagens proporcionadas pela prática de actividade física.

Adicionalmente, avança o NM, gastará ainda bastante energia, já que subir um degrau consome cerca de 0,15 calorias, número que diminui para 0,05 quando desce. Agora faça as contas de quantas calorias por dia não está a queimar por optar pelo elevador ou pelas escadas rolantes.

No entanto, as opções de exercícios oferecidas pelas escadas vão muito além do sobe-e-desce convencional. Com imaginação, podem ser usadas para realizar séries inteiras e para estimular muitas variantes, como a coordenação motora, o trabalho cardiovascular e a tonificação da musculatura.

Em declarações à revista Terra o PT Diego Zanon, pós-graduado em fisiologia do exercício e eleito personal trainer do ano pela Sociedade Brasileira de Personal Trainers, divulgou uma sugestão de treino para realizar durante uma semana.

“Se a ideia é perder peso e tornear o corpo, o tempo mínimo de treino deve ser de 30 minutos e o ideal é que seja feito diariamente, alternando o tipo de estímulo. Mas três vezes por semana já é uma boa quantidade”, diz Zanon.

Os treinos Dia 1

Para o desenvolvimento de força muscular:

– Suba todos os degraus com o pé direito, levando o esquerdo de seguida. Desça as escadas normalmente e repita o movimento dando início com o pé esquerdo.

– Suba a escada de dois em dois degraus.

– Suba as escadas ao mesmo tempo que carrega algo pesado. Se não tiver halteres em casa, pode ser um saco de 5 kg de arroz, por exemplo.

Dia 2

Para o desenvolvimento do condicionamento aeróbico:

– Suba as escadas rapidamente e registe o tempo despendido.

– Desça os degraus normalmente e tente diminuir o tempo na próxima subida.

– Anote a quantidade de vezes que consegue subir e tente melhorar essa marca a cada treino.

Dia 3

Para desenvolver a coordenação motora e trabalhar os músculos, especialmente os estabilizadores do quadril e as partes interna e externa da coxa.

– Suba as escadas de lado cruzando os pés à frente do corpo.

– Inicie o movimento no primeiro degrau, subindo com o pé direito, e passe para o próximo, iniciando com o esquerdo. Tente aumentar a velocidade à medida que sinta confiança nos movimentos.

Não se esqueça diga adeus ao elevador e toca a subir, é rápido, sem custos e só traz benefícios para a sua saúde.