Doação de alimentos aos sinistrados pela seca no município dos Gambos. (Foto: Clemente dos Santos)

Professores solidarizam-se com vítimas da seca no Namibe

Professores, alunos e pais e encarregados de educação das diferentes escolas do município de Moçâmedes, província do Namibe, doaram vários bens alimentares e roupa usada para acudir as vítimas da seca que assola milhares de famílias desta região.

A doação, composta por arroz, fuba, óleo, massa alimentar, feijão, água mineral e roupa usada, foi entregue pelo director do Gabinete Provincial da Educação do Namibe, Valério Arcanjo, ao governo local.

Em declarações à Angop, Valério Arcanjo, que não especificou as quantidades dos bens doados, informou que a referida campanha continua, exortando, para o efeito, alunos, professores, encarregados de educação e todo o pessoal administrativo do sector para se solidarizarem com a causa.

“Em menos de um mês conseguimos fazer a recolha de grandes quantidades de produtos alimentares para ajudar os nossos irmãos que estão nesta altura a passar mal, sobretudo os do Virei e do Yona”, disse o responsável.

A vice-governadora para Área politica , Económica e Social no Namibe, Rebeca Cangombe, louvou e agradeceu o gesto da classe docente e dos alunos, apelando a sociedade a seguir o mesmo exemplo, minimizando as dificuldades de milhares de famílias afectadas pela seca.

A seca que assola o Namibe já afectou mais de 150 mil famílias, provocando a transumância para outras regiões, como Benguela e Huambo, na busca de pasto para os animais.