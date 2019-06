Polémica em Paris: Neymar quer o Barcelona e ameaça com greve

Desporto ao Minuto

Internacional brasileiro não quer integrar a pré-temporada e já ‘estica a corda’ para regressar a Camp Nou.

A hipótese de Neymar regressar ao Barcelona continua a dar que falar além-fronteiras, e, esta quarta-feira, o jornal espanhol Mundo Deportivo avança com uma notícia que poderá provocar um ‘terramoto’ em Paris.

Escreve a publicação que o internacional brasileiro está farto do Paris Saint-Germain e já terá feito saber ao presidente do clube, Nasser Al-Khelaifi, que a sua intenção passa por voltar a Camp Nou já este verão.

O avançado acredita que o negócio é possível, de tal maneira que já nem lhe passa pela cabeça integrar a pré-temporada da equipa orientada por Thomas Tuchel, cujo início está agendado para o próximo dia 8 de julho.

Caso as negociações não avancem até lá, o jogador de 27 anos poderá mesmo entrar em greve e não se apresentar em Paris. Um cenário que pretende evitar, mas que poderá ser a derradeira maneira de forçar a saída do futebol francês.

Os catalães já terão de resto, imposto três condições para aceitar Neymar de volta: que este ‘estique a corda’ com o PSG, que retire as queixas que mantém contra o clube nos tribunais e que aceite um ‘corte’ no ordenado.