Municípios identificam acções para Plano Integrado

SECRETARIA DE ESTADO PARA A ADMINISTRAÇÃO DO TERRITÓRIO, LAURINDA CARDOSO (ARQUIVO) (FOTO: KINDA KYUNGU)

Angop

Os 164 municípios do país identificaram acções a desenvolver até 2020, no quadro do Plano Integrado de Intervenção nos Municípios (PIIM), a ser lançado quinta-feira (27).

Em entrevista à Rádio Nacional de Angola, a secretaria de Estado para a Administração do Território, Laurinda Cardoso, disse tratar-se de acções com impacto nas condições de vida das populações.

Entre as necessidades identificadas, a secretaria de Estado apontou as relacionadas com os recursos técnicos, tecnológicos e humanos.

“Essas necessidades foram classificadas como “urgentes” e “Projectos Paralisados”, explicou, acrescentando que depois fez-se o orçamento desses projectos.

Referiu que o plano, de iniciativa presidencial, abrange sectores como educação, saúde, saneamento básico, energia e águas, segurança e ordem pública, bem como vias de comunicação.

Estamos a falar também, prosseguiu, de estradas nos diferentes tipos de intervenção, entre os quais, terraplanagem, reabilitação e asfaltagem.

A secretária Estado especificou que o PIIM está articulado com os restantes planos de desenvolvimento que existem para o país e tem as suas despesas contempladas no Orçamento Geral de Estado (OGE).

O PIMM, que resulta de um trabalho integrado feito por uma equipa multisectorial, é a materialização do processo de reforço da desconcentração administrativa, em curso no país.